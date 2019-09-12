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Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı

12 Eylül 2019 Perşembe 14:13
Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nin yarın serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, yağışların aralıklı ve gök gürültülü olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bölgenin iç kırsal kesimlerinde kısa süreli dolunun da beklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu yağışının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı meyve kurutma sezonunda olduğumuz bugünlerde özellikle Manisa ve Aydın illeri geneli ile İzmir'in iç kesimlerindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin ve ilgililerin, ürünlerinin zarar görmemesi için dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:13
  1. Ege
  2. Gök gürültüsü
  3. sağanak

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