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Ekonomi Ege Bölgesi, ihracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye'nin iki katına ulaştı
Ekonomi

Ege Bölgesi, ihracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye'nin iki katına ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:04:48 -
Ege Bölgesi, ihracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye'nin iki katına ulaştı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nden 2020 yılının ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranı, Türkiye ortalamasının iki katına ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2020'nin 9 aylık bölümündeki verilerine göre Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan 15 milyar 79 milyon dolarlık ihracat yapılırken ithalat, 9 milyar 858 milyon dolarda kaldı.

Egeli ihracatçılar, yaptıkları her 100 dolarlık ithalata karşılık 153 dolarlık ihracata imza atarken aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 75,8 oldu. Ege Bölgesi, böylece yüzde 150'yi aşan ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye ortalamasının iki katına ulaşmayı başardı.

Ege Bölgesi'ndeki illerin 9 aylık süreçte yaptıkları ihracat ve ithalat, bin dolar cinsinden şöyle:

İHRACATİTHALAT
Afyonkarahisar 264.670 69.677
Aydın 526.165 147.360
Balıkesir 432.009 309.239
Denizli 1.972.013 1.067.049
İzmir 8.302.919 6.174.496
Kütahya 168.125 63.067
Manisa 2.813.363 1.689.647
Muğla 429.798 203.060
Uşak 170.118 134.922
Ege Bölgesi 15.079.180 9.858.515







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