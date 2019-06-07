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Efsaneyi duyan geliyor

Giresun Mesudiye Köyü’nün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi.

07 Haziran 2019 Cuma 09:15
Efsaneyi duyan geliyor

Giresun Mesudiye Köyü’nün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi.


Anadolu’da halk arasında dolaşan efsaneler saymakla bitmiyor. Bunlardan bazıları dillerden dillere dolanırken, bazıları da Giresun’daki ’Gelin Kayası’ gibi meraklılarının dikkatini çekiyor. Giresun’un Mesudiye köyünün Taşhan bölgesinde bulunan iki dev kaya, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden Gelin Kayası olarak biliniyor. Metrelerce yükseklikte, bebeğini sırtında taşıyan bir kadın görünümünde olan Gelin Kayası, adını da bu benzerliğin getirdiği efsaneden alıyor. Gelin Kayası hakkında dilden dile dolanan birçok efsane var. Bu efsaneler zamanla turistlerin de ilgisini çekerken, şimdilerde Giresun turizmi için ilgi çekici yerlerden biri haline geldi.


Halk tarafından anlatılan efsaneye göre,


“Güzeller güzeli genç bir kız, görücü usulü ile sevmediği bir erkek ile evlendirilmek isteniyormuş. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalpli kız buna itiraz edebilecek durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir delikanlısı ile hayatını birleştirmek, onunla evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile paylaşmaktan da sıkılıyormuş, biraz da babadan korkuyormuş. Tanımadığı, sevmediği bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Gelin alayı önünde giden at üzerinde götürülürken içinden Allah’a dua edip yalvarmış: ’Allah’ım, beni kötü koca eline düşürme, taş et dondur’ demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul olmuş ve gelin alayının önünde, at üstünde taş oluvermiş."


Gelin Kayası bir taraftan bakıldığında yüz silueti ve at üzerinde duruşu bir başka taraftan bakıldığında ise gelinlik görünüşüyle dikkat çekiyor.


Bu görünüşü ve efsanesiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bayram tatili nedeniyle de Giresun’da en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi oldu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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