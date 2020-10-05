Efsanevi eski futbolcudan Fransa’ya ‘ırkçılık’ tepkisi

Fransa'da futbol milli takımının efsanevi eski oyuncularından Lillain Thuram, Europe1'de katıldığı televizyon programında, ırkçılık sorununu ilişkin açıklamalarda bulundu. Thuram, ırkçılık sorununun üstesinden gelebilmek için bu konunun tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Irkçılık meselesiyle ilgili “Beyaz Düşünce” adlı bir kitabı da bulunan efsane oyuncu, var olan sistemin bir ırkın diğer ırklara üstünlüğü üzerine inşa edildiğini belirtti.

Thuram, Fransa'da okullarda yıllarca çocuklara beyaz ırkın en mükemmel olduğunun öğretildiğini hatırlattı.

Thuram, ‘’Bir ırkın diğerlerinden üstün olduğu fikri, insanları bölmek için yapılmış bir kurgu” ifadesini kullandı.

Patrice Evra’dan tepki

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in “Futbolda ırkçılık yok ya da çok az var” demişti.

Fransa futbol milli takımının eski oyuncularından Patrice Evra da Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in sözlerine sert tepki gösterdi.

Senegal kökenli Evra, sosyal medya hesabında, futbolda da ciddi şekilde ayrımcılık olduğunu belirtti.

Evra, ayrıca Fransız siyasi liderler milli futbol takımını ziyaret ettiğinde çekilen fotoğraflarda beyaz futbolcuların her zaman liderlerin yanında bulunduğunu, kendilerinin ise arka sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Patrice Evra'nın bahsettiği fotoğraflar, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yer aldığı şekliyle sosyal medyada paylaşılarak eleştirildi.