Efsane valinin oğlunun yönettiği kentte 'böcek' skandalı! MHP’li Tokat Belediye Başkanı: Aldığımız duaları dinlemişlerdir

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi. Tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır" denildi.

ARKASINDA KİM VARSA HESAP VERECEK

Türkiye’nin efsane valisi olarak gönüllere taht kuran rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun da oğlu olan Tokat Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik karalama operasyonlarının aralıksız sürdüğünü, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını açıkladı.

Yazıcıoğlu, şunları kaydetti: "Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız. Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek” dedi.