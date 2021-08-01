  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Orman Genel Müdürlüğü'nden Samsun açıklaması
İstiklal resmen ikiye bölündü! İşte sebebi
İsrail duyurdu: Saldırıdan o ülke sorumlu
Bodrum'da mahalle sakinlerine kritik uyarı
Gündem Efsane Vali Coş, Hakk’a yürüdü
Gündem

Efsane Vali Coş, Hakk’a yürüdü

FETÖ’nün MİT tırları kumpasında Adana Valisi olarak görev yapan ve ihanetin engellenmesine kritik rol oynayan Hüseyin Avni Coş 62 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 09:45:00 - 2021-08-01 09:49:03
Efsane Vali Coş, Hakk’a yürüdü

 Haber Merkezi 

15 Temmuz’daki darbe girişimi gecesi eline aldığı otomatik silahla son görev yeri olan Sakarya Valiliği’ni koruyan ve halkı meydanlara davet ederek FETÖ’cü alçaklara karşı direnişi organize eden görüntüleriyle hafızalara kazınan Coş, önceki gün evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılsa da kurtarılamadı.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilen Coş, Fatih Camii’nde ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Coş’un cenaze namazında Gazetemizin Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan da saf tuttu.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kendisini tanımayan trafik polisine hakaret eden CHP'li Turan Aydoğan'dan ilk açıklama
Gündem

Kendisini tanımayan trafik polisine hakaret eden CHP'li Turan Aydoğan'dan ilk açıklama

Yolda aracıyla giderken kendisine kimlik soran trafik polisine bağırarak hakaretler yağdıran CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan gelen t..
Paşa ölümle tehdit ediliyor! Yunanistan’ı, FETÖ ve PKK’yı çıldırtan Paşa’dan gelen ölüm tehditlerine cevap: Türkiye ve bize tehditleriniz sökmez!
Gündem

Paşa ölümle tehdit ediliyor! Yunanistan’ı, FETÖ ve PKK’yı çıldırtan Paşa’dan gelen ölüm tehditlerine cevap: Türkiye ve bize tehditleriniz sökmez!

yeniakit.com.tr’ye konuşan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ ve PKK’dan gelen tehdit ve algı ope..
Ormana 1,6 milyon metrekarelik hançer saplayan Ali Koç'tan ilginç açıklama: Kahrolmuş vaziyetteyiz
Gündem

Ormana 1,6 milyon metrekarelik hançer saplayan Ali Koç'tan ilginç açıklama: Kahrolmuş vaziyetteyiz

İstanbul Sarıyer’de Mavramoloz Ormanı’nda 1 milyon 600 bin metrekarelik ağaçlık alanı talan ederek Koç Üniversitesi’ni diken Ali Koç, ülkemi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay