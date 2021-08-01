Efsane Vali Coş, Hakk’a yürüdü
FETÖ’nün MİT tırları kumpasında Adana Valisi olarak görev yapan ve ihanetin engellenmesine kritik rol oynayan Hüseyin Avni Coş 62 yaşında vefat etti.
Haber Merkezi
15 Temmuz’daki darbe girişimi gecesi eline aldığı otomatik silahla son görev yeri olan Sakarya Valiliği’ni koruyan ve halkı meydanlara davet ederek FETÖ’cü alçaklara karşı direnişi organize eden görüntüleriyle hafızalara kazınan Coş, önceki gün evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılsa da kurtarılamadı.
Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilen Coş, Fatih Camii’nde ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası tekbirler eşliğinde Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Coş’un cenaze namazında Gazetemizin Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan da saf tuttu.