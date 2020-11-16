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Spor Efsane İngiliz kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti
Spor

Efsane İngiliz kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti

Liverpool ve Tottenham formaları giyen eski İngiliz kaleci Ray Clemence, 72 yaşında öldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 04:02:00 -
Efsane İngiliz kaleci Ray Clemence hayatını kaybetti

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Clemence'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan Clemence,1967-1981 yıllarında Liverpool'da oynamış ve daha sonra transfer olduğu Tottenham'da 1987'de futbolu bırakmıştı.

Clemence, kariyeri boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu ile 3'er Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası kazanmıştı.

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