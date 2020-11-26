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Spor Efsane futbolcu Maradona'nın ölümü Alman basınında
Spor

Efsane futbolcu Maradona'nın ölümü Alman basınında

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:46:08 -
Efsane futbolcu Maradona'nın ölümü Alman basınında

BERLİN (AA) - 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü, Alman basınında geniş yer aldı.

Kicker dergisi kapağında Diego Maradona'nın fotoğrafına yer verdi.

Derginin iç bölümündeki sayfada "Sonsuza dek en büyüğü" başlığının kullanıldığı haberde, Arjantin için Maradona'nın öneminin futbolun ötesinde olduğu belirtildi.

Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildiğinin aktarıldığı haberde, ülkede bayrakların yarıya da indirildiği kaydedildi.

Derginin hazırladığı özel sayfalarda efsane futbolcunun hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinden ve özel hayatından fotoğraflara yer verildi.

Bild gazetesinde de birinci sayfadan "Güle güle Diego! Maradona tanrının elinde" başlığıyla verilen haberde, "Dünyanın büyük futbol sanatçısı Diego Armando Maradona öldü. Arjantinlinin kalbi çarpmayı durdurdu. Evinde sessiz ve sakin." ifadeleri kullanıldı.

Efsane futbolcu için hazırlanan iki özel sayfada, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinden fotoğraflara yer verildi.

Maradona'nın yaşamının ve kariyerinin anlatıldığı bu sayfalarda, futbol dünyasından tanınmış kişilerin Arjantinli futbolcu hakkındaki görüşleri aktarıldı.

Rheinische Post gazetesinde "Top ile bir sihirbaz" başlığının kullanıldığı haberde, "Tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Diego Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti" değerlendirmesinde bulunuldu.

Welt gazetesinin ilk sayfasında ise Maradona'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı fotoğrafa yer verilerek, "Bir kahramana veda" ifadesi kullanıldı.

Gazetenin haberinde, "Maradona bir dahi, çılgın ve bağımlığıydı" değerlendirmesi yapılarak Arjantinli futbolcunun vefat ettiği kaydedildi.

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