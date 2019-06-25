0553 313 94 23

Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk sigorta şirketi Quick Sigorta

Türkiye’de sigortacılık faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten Quick Sigorta, Avrupa Finansal Yönetim Derneği’nin (EFMA) Amsterdam’da düzenlediği The EFMA-Accenture Innovation In Insurance Awards 2019 yarışmasında dünya üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

25 Haziran 2019 Salı 16:56
Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk sigorta şirketi Quick Sigorta

Türkiye’de sigortacılık faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten Quick Sigorta, Avrupa Finansal Yönetim Derneği’nin (EFMA) Amsterdam’da düzenlediği The EFMA-Accenture Innovation In Insurance Awards 2019 yarışmasında dünya üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.


Avrupa’nın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen EFMA’nın Accenture ile birlikte beş kıtada sigorta şirketlerine yönelik düzenlediği yarışmada, geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama organizasyonları ödüllendirildi. 54 ülkeden, 287 şirket ve 395 projenin katıldığı organizasyonun “Sigortacılık Ekosistemi” dalında finale aday gösterilen dokuz şirket arasında Quick Sigorta da yer aldı. 24 Haziran’da Amsterdam’da düzenlenen ödül töreninde; Axa Almanya birinci, Mapfre Verti İspanyaikinci olurken üçüncülük ödülünün sahibi QWORLD Dijital Ekosistem projesiyle Quick Sigorta oldu. Quick Sigorta bu yarışmada ödül alan ilk Türk Sigorta şirketi olarak Türkiye sigorta sektörü için de gurur kaynağı oldu.


Quick Sigorta, finalde Generali Çin, AIG Singapur, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladeş, Mapfre Verti Seguros İspanya, The Honk Kong Federation of Insurers Honk Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışarak dünya üçüncülüğü ödülünü kazandı.


Quick Sigorta inovasyon konusunda dünya ölçeğinde yarışıyor


İnovasyon konusunda Quick Sigorta’nın dünya ölçeğinde yarıştığını ve uluslararası arası platformdaki bir yarışmada ülkemize ödül getirmekten gurur duyduklarını dile getiren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Finansal Yöneticiler Birliği Efma tarafından dünya 3’üncüsü seçildik. Tüm global şirketlerin arasında tek Türk şirketi olarak müthiş etkileşim gösterdik. Otoriteler, ‘Tüm gecenin en etkileyici şirketisiniz’ dediler. 100 kişi ile 1 milyon poliçe duyduk ama 40 kişi ile 2 milyon poliçe inanılmaz etkileyici yorumları aldık. ‘Türk bankalarının dijital yaklaşımlarını duymuştuk. Sigorta şirketleri için böyle birdüşüncemizyoktu.İlk Türk sigorta şirketi olmanın ötesinde eko sistemin gerçek bir örneğini sundunuz tüm kategorilerin en iyisi bence sizdiniz’ diyen 35 yıllık Accenture yöneticisi vardı” dedi. Yaşar, “Bu ülkenin bir değeri olarak bu ülkeye değer katmanın, Türkiye’yi alkışlatmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


Ödül töreninde Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile birlikte sahneye çıkan ve konuşma yapan Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey de ödülün tüm Quick Sigorta çalışanlarının başarısının sonucu olduğunu belirterek, “Zengin ürün yelpazesiyle 7 gün 24 saat müşterisinin ihtiyaç duyduğu her an hizmet sağlayan Quick Sigorta; güvenli, hızlı ve pratik çözümleriyle öne çıkan sigorta şirketleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl The Digital Insurer tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin katıldığı ‘Sigortacılık ve İnovasyon’ yarışmasında 133 ülkeden 4 bin 812 katılımcı arasından Quick Sigorta Avrupa’nın birincisi seçilmiştik” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota'dan yapay zeka profesyonel basketbolcu
    1. Toyota'dan yapay zeka profesyonel..
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    3. Konyaspor’dan Sivasspor’un Yatabare..
    4. Suriye sınırında patlayıcı madde..
    5. GÜNCELLEME - Gazze'de Bahreyn..
    6. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    7. Bakan Gül'den milletvekillerine "Yargı..
    8. Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine..
    9. AK Parti'den 23 Haziran açıklaması!..
    10. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki..
    11. Aksaray’da 300 dönüm tarım hububat..
    12. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    13. Saçların kabarmaması için ne yapılmalı?
    14. BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti..
    15. Darbederek öldürdükleri kişinin..
    16. Bolu’da tutuklu ve hükümlülerin el..
    17. GRAFİKLİ - Filistinlilerin..
    18. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"YSK seçim..
    19. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    20. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon..
    21. Muş'un Varto ilçesinde korkutan deprem
    22. Piyasalarda gün sonu
    23. Çeşme’de geri dönüşüm atık toplama..
    24. Borsa günü yükselişle tamamladı
    25. Adalet Bakanı Gül’den Yargı Reformu..
    26. Engelsiz korodan müzik ziyafeti
    27. AK Parti Sözcüsü Ömer..
    28. Kadın Kültür ve sanat merkezinde kağıt..
    29. (Özel) Maltepe’de silahla yaralamaya..
    30. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı