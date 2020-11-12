Efgan Ala yeniden aktif görevde
AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığına getirilen Bursa Milletvekili ve MKYK Üyesi Efkan Ala, görevini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’dan AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde devraldı.
AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Ala, önemli bir sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza başta şükranlarımızı arz ediyorum. Türkiye’nin etrafındaki bölgemizde adeta denklemler yeniden oluşturulmaktadır ve dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak önemli bir rol üstlenmektedir.”