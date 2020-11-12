  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Efgan Ala yeniden aktif görevde
Gündem

Efgan Ala yeniden aktif görevde

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığına getirilen Bursa Milletvekili ve MKYK Üyesi Efkan Ala, görevini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına seçilen AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’dan AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde devraldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:28:00 -
Efgan Ala yeniden aktif görevde

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Ala, önemli bir sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza başta şükranlarımızı arz ediyorum. Türkiye’nin etrafındaki bölgemizde adeta denklemler yeniden oluşturulmaktadır ve dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak önemli bir rol üstlenmektedir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Göreve gelir gelmez bunu yapacak! Biden'ın ilk planı belli oldu
Dünya

Göreve gelir gelmez bunu yapacak! Biden'ın ilk planı belli oldu

ABD'de Donald Trump'a karşı seçimi kazanan Joe Biden'ın göreve gelir gelmez koronavirüs pandemisinden ağır darbe alan Amerikan ekonomisinin ..
Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı
Ekonomi

Berat Albayrak ve Ali Babacan farkı hiç böyle anlatılmamıştı

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, ekonomi bakanlığı yapan iki isim Berat Albayrak ve Ali Babacan arasındaki farkı anlattı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay