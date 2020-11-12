Efgan Ala yeniden aktif görevde

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Ala, önemli bir sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu takdirde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza başta şükranlarımızı arz ediyorum. Türkiye’nin etrafındaki bölgemizde adeta denklemler yeniden oluşturulmaktadır ve dengeler yeniden kurulmaktadır. Türkiye çok şükür böyle bir ortamda bu bölgede masada yeri olan, sözü etkili bir devlet olarak önemli bir rol üstlenmektedir.”