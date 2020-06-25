Efe’ye 5816 zulmü anayasaya aykırı

Hendek operasyonlarında Cizre, Silopi, Yüksekova ve Nusaybin’de PKK’lı teröristleri hendeklere gömen, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’deki terör unsurlarını imha eden, 15 Temmuz’da Yeşilköy Havalimanı’ndaki FETÖ darbecilerini paketleyen ekipte yer alan Polis Özel Harekat görevlisi Yunus Efe’nin Anıtkabir’le ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle açığa alınmasına tepki yağdı.

“O paylaşım suç değil malumun ilamı”

Terörün en azgın olduğu bölgelerdeki kritik görevlerde gözünü kırpmadan yer alan Polis Özel Harekat mensubu Yunus Efe’nin hiçbir yorum ve hakarette bulunmadan Anıtkabir’in yıllık masrafını paylaştığı gerekçesiyle açığa alınması kamuoyunda geniş yankı buldu. Akit’in “Kahramana 5816 zulmü” manşetiyle gündeme taşıdığı olaya hukukçular büyük tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hukuk Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Av. Bülent Demir, Yunus Efe’nin avukatlığını üstlendiklerini belirterek duruşmaları sonuna kadar takip edeceklerini belirtti. HAK DER Başkanı Bülent Demir, “Yunus Efe kardeşimiz vatansever kahraman bir polisimizdir. Kendisinin yapmış olduğu ve tüm sosyal medyada onbinlerce insanın paylaşımını aynen paylaşması suç olarak kabul edilemez. Efe kardeşimiz orada bir vakayı dile getirmiştir. Anıtkabir için yapılan harcamalar bundan farklı ise bir yetkili çıksın ‘hayır bu böyle değildir’ desin, biz de ona göre tavır alalım. Yunus Efe’nin paylaşımı malumun ilamıdır, suç kapsamında değerlendirilemez. Kahraman polisimiz Yunus Efe’nin açığı derhal kaldırılarak görevine iade edilmelidir” dedi.

‘Kabul etmiyoruz’

Yeni Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birisinin 5816 sayılı kanun olduğuna değinen Hukukçu Demir, “5816’nın derhal ve ivedilikle Meclis gündemine getirilerek kaldırılması gerekir. Fikir özgürlüğünün olduğu çağdaş dünyada bir kişinin kanunla korunması kabul edilemez. Burada tüm tarihi vesikaların ortaya konması ve hiçbir kimsenin kanunla korunmaması gerekir. Bir kişinin kanunla korunması, bazı şeylerin gizlendiği manasındadır. Oysa Mustafa Kemal’in gizlenecek hiçbir yönü yoktur. Bir hukukçu, bir kanun adamı ve bir vatandaş olarak bunu kabul etmemiz mükün değil. Kişilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla suç oluşturacak şekilde özellikle de 5816 sayılı kanun çerçevesinde tutuklanmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Açığa alma işgüzarlıktır

PÖH görevlisi Yunus Efe’nin 5816 davası nedeniyle açığa alınmasına çok sert tepki gösteren Avukat Kerami Özdemir, görevden el çektirme uygulamasının işgüzarlık olduğunu söyledi. “Yunus Efe’nin paylaşımında hiçbir hakaret yoktur. Hakareti bırakın, yorum bile yoktur” diyen Hukuk uzmanı Kerami Özdemir, “Söz konusu tweet, bir insanın doğuştan elde ettiği düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kalmış son derece standart bir paylaşımdır. Bu paylaşımın konusu 5816 sayılı kanunu bile ilgilendirmemektedir. Bürokratik dürtü ve işgüzarlıkla harekete geçerek disiplin açısından Yunus Efe’nin açığa alınması, Türkiye’de 5816 açısından hukuk devletinin henüz oturmadığınını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Hukukçu Özdemir, şöyle devam etti: “Burada herhangi bir suç unsuru olmadığı halde apar topar açığa alma ve mağduriyet oluşturma durumu vardır. Kesinleşmiş mahkeme kararı olmadığı halde 5816’nın baskı ve korkutma kültürünün tesiriyle alınan kararın hukukla ilgisi yoktur. Yunus Efe hakkında beraat verilmelidir, beraat öncesinde de derhal görevine iade edilmelidir.” 5816 sayılı yasanın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gelişmişlik seviyesine de aykırı olduğunu belirten Özdemir, “Çağın gerisinde kalmış, düşünce ve ifade özgürlüğünü kesinlikle engelleyen 5816 sayılı yasa ülkemizde yürürlükte olmamalıdır” diye konuştu.

Özdemir, Türkiye’de demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından özellikle AK Parti iktidarı dönemindeki son 20 yılda çok ciddi gelişmeler olduğunu ancak. 5816’nın kapsamında kalan konulara hiç dokunulmadığını kaydetti. Özdemir, mağduriyetler ve hukuk ihlallerinin 5816 açısından artarak devam ettiğini söyledi.

Anıtkabir’in giderini paylaşmak suç değil

Kahraman polis Yunus Efe’ye önce 5816 davası açılması ardından görevinden uzaklaştırılmasına bir tepki de Dünya Düşünce Derneği’nden geldi. Dünya Düşünce Derneği Genel Sekreteri Av. Mehmet Şamil Şenalp, “5816 sayılı Kanun’da yasaklanan fiiller Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret veya sövme, Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip veya kirletmektir. Anıtkabir’in yıllık giderinin ne olduğunu paylaşmak, sorgulamak, ya da bu gideri eleştirmek kanunda suç olarak gösterilmemiştir. Kaldı ki açığa almaya gerekçe yapılan paylaşımda bir eleştiri bile söz konusu olmayıp salt bilgi verme söz konusudur. Ceza hükümlerinin yorum yoluyla genişletilmesi hukuken mümkün değildir” dedi.

Anayasa’ya da kanunlara da aykırı

Şenalp, Anayasanın 38. Maddesine göre kimsenin, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamayacağını belirtti. Türk Ceza Kanunun 2. Maddesine göre kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyeceğini ve güvenlik tedbiri uygulanamayacağını hatırlatan Şenalp, “Ayrıca Anayasanın 26. Maddesine göre herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir” diye konuştu. Avukat Şamil Şenalp şunları söyledi: “Bir Polis Özel Harekat görevlisinin anayasal bir hakka dayanan ve kanunlarda suç olarak gösterilmeyen bir paylaşımı bahane edilerek mesleğinden uzaklaştırılması anayasaya ve kanunlara açıkça aykırıdır. 5816 sayılı kanun maalesef bir kısım abartılı uygulayıcılar tarafından yıllardır suiistimal edilmekte özellikle tarih araştırmacılarının önüne bir set olarak konulmaktadır. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken bilimsel tarihi veriler ışığında her şeyi konuşmaktan ve tarih biliminin önünü açmaktan korkmamak gerekir.”

Bir paylaşım, bir kahraman

Vazifesinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla defalarca ödüllendirilen PÖH kahramanı Yunus Efe’ye sosyal medyada hiçbir hakaret ve yorum yapmaksızın gerçekleştirdiği Anıtkabir paylaşımı sebebiyle hakkında 5816’dan dava açılmış ve polislik görevinden el çektirilmişti. Özel Harekatçı Yunus Efe, “Anıtkabir’in Masrafları: Yıllık Elektrik Gideri 1.200.000, Temizlikçi Gideri 563.000, Bakım ve Onarım 732.000, Su Parası 23.000, Toplam 2.598.000” paylaşımını yapmıştı. 18 Mart’tan bu yana 4 aydır polislik vazifesini icra edemeyen Yunus Efe hakkında başlatılan davanın yanı sıra Emniyet Müdürlüğü tarafından da devlet memurluğundan çıkarmak üzere idari tahkikat başlatılmıştı.

FARUK ARSLAN

