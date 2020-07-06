  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Efes Antik Kenti'nin güvenliği atlı jandarmaya emanet

Yeniakit Publisher
2020-07-06 21:07:50 -
Efes Antik Kenti'nin güvenliği atlı jandarmaya emanet

İZMİR (AA) - UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin güvenliğini atlı jandarma sağlıyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in Selçuk ilçesindeki antik kentte, yaz boyunca İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi görev yapacak.

"Aslanbey" ve "Pamir" isimli atlarla göreve başlayan jandarma timi, antik kentin güvenliğini sağlayacak.

Efes'i gezen turistler ise atlı jandarmaya ilgi gösterdi, bazıları da fotoğraf çektirdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı