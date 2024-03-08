Efendimiz'in (sav) İslam'ın kadına verdiği değeri anlatan hadis-i şerifleri!

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav), İslam dininin kadına verdiği değer hususunda mübarek ağızlarından çıkan birçok hadis-i şerifi bulunmaktadır.

Efendimiz (sav), kadınlara ilişkin sözlerinde, Müslüman erkeklere kadının Allah'ın (c.c) bir emaneti olduğunu öğretmiştir.

Efendimiz (sav) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır:

"Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!"

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) kadınları üzme konusunda Müslümanlara "Allah'tan korkun" uyarsında bulundu.

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Efendimiz'in kadınlara ilişkin bazı hadis-i şerifleri şöyle:

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır."

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."

"Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh’dan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır."