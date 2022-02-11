  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Efendimiz'e (SAV) hakaret eden Prof. Azimli Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolundan gidenleri hedef gösterdi!
Gündem

Efendimiz'e (SAV) hakaret eden Prof. Azimli Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolundan gidenleri hedef gösterdi!

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine dil uzatan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli, mağdur rolü oynayarak aldığı tehditler sebebi ile Çorum'u terk ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 22:01:00 - 2022-02-11 22:09:13
Efendimiz'e (SAV) hakaret eden Prof. Azimli Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolundan gidenleri hedef gösterdi!

 Yeniakit.com.tr 

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hadsizce dil uzatan Prof. Dr. Mehmet Azimli, mağdur rolü oynamaya başladı. Ölüm tehditleri aldığını iddia eden Mehmet Azimli, Çorum’u terkettiğini açıkladı.

Hitit Üniversitesi yönetimini de hedef alan Prof. Azimli, hakkında açılan soruşturmadan sonra kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını öne sürüp ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebelerini hedef gösterdi: Tehlikeli insanlar

Prof. Azimli, Efendimiz' (SAV) ettiği hakarete değinmezken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fakülteye gelen bir kişinin güvenliğe gelip tehditler savurmasına rağmen güvenlik hiçbir işlem yapmadı. Fakülteye gelip tehditler savuran kişi çocuk yaşlardaymış. Özellikle küçük yaşta bir kişinin bu işi yapmaya kalkmasını, az ceza alır düşüncesi ile oraya gönderilmiş olduğunu düşünüyorum. Fakülte güvenliğinin emniyete haber vermemesi ise ayrıca düşündürücü.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolundan gidenleri hedef gösteren Prof. Azimli, şöyle devam etti:

Hakkımda soruşturma açıldıktan sonra ölüm tehditleri başladı. Üniversiteyi telefon yağmuruna tutup benim hakkımda çok ağır küfürler ettiler. Bir de fakültede Mahmud Efendi Cemaati çok yaygın. Tehlikeli insanlar. Bu yüzden üniversiteden bir süre uzak durmayı istedim.

Prof. Azimli'nin çirkin sözleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay