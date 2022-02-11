Efendimiz'e (SAV) hakaret eden Prof. Azimli Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolundan gidenleri hedef gösterdi!

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Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) nesebine hadsizce dil uzatan Prof. Dr. Mehmet Azimli, mağdur rolü oynamaya başladı. Ölüm tehditleri aldığını iddia eden Mehmet Azimli, Çorum’u terkettiğini açıkladı.

Hitit Üniversitesi yönetimini de hedef alan Prof. Azimli, hakkında açılan soruşturmadan sonra kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını öne sürüp ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebelerini hedef gösterdi: Tehlikeli insanlar

Prof. Azimli, Efendimiz' (SAV) ettiği hakarete değinmezken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fakülteye gelen bir kişinin güvenliğe gelip tehditler savurmasına rağmen güvenlik hiçbir işlem yapmadı. Fakülteye gelip tehditler savuran kişi çocuk yaşlardaymış. Özellikle küçük yaşta bir kişinin bu işi yapmaya kalkmasını, az ceza alır düşüncesi ile oraya gönderilmiş olduğunu düşünüyorum. Fakülte güvenliğinin emniyete haber vermemesi ise ayrıca düşündürücü.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolundan gidenleri hedef gösteren Prof. Azimli, şöyle devam etti:

Hakkımda soruşturma açıldıktan sonra ölüm tehditleri başladı. Üniversiteyi telefon yağmuruna tutup benim hakkımda çok ağır küfürler ettiler. Bir de fakültede Mahmud Efendi Cemaati çok yaygın. Tehlikeli insanlar. Bu yüzden üniversiteden bir süre uzak durmayı istedim.

Prof. Azimli'nin çirkin sözleri