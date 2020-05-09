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Aktüel

Efeler’den yeni hizmet

Efeler Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Efeler TV, belediye hizmet haberlerinin yanı sıra ilçe haberlerini de doğrudan vatandaşa aktarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:38:14 -
Efeler’den yeni hizmet

Efeler Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Efeler TV, belediye hizmet haberlerinin yanı sıra ilçe haberlerini de doğrudan vatandaşa aktarıyor.


Geçtiğimiz Nisan ayında yayın hayatına başlayan Efeler TV, “Kente Dair” sloganı ile vatandaşları yaşadıkları ilçede gerçekleştirilen faaliyet, etkinlik ve gelişmelerle ilgili bilgilendiriyor. Yaşanan pandemi gelişmelerinin ortasında 1 Nisan 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan Efeler TV, Haftalık Haber Bülteni, Efeler’de Sağlıklı Günler – Korona virüs Özel, Öykü ve Masal Saati, Etkinlik Saati programlarını ekranlara getiriyor. Efeler Belediyesi’nin yakın zamanda 2’nci etabını duyurduğu Efeders Projesi de yine Efeler TV ekranlarından öğrencilerle buluşuyor.


İnternet üzerinden Web TV hizmeti sunan kanal, youtube, facebook ve instagram üzerinden canlı yayınlar yapıyor. Devam eden yayın akışı ile birlikte özel yayınları da ekrana getiren Efeler TV, ramazana özel programları da yakın zamanda seyircileri ile buluşturacak.

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