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Spor Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi
Spor

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi

Yeniakit Publisher
2024-08-03 10:02:00 -
Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, sezonu İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla açacak.

Efeler Ligi'nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi sosyal medya kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi. Yeni sezonda yoluna Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor'un rakipleri ve fikstürü belli oldu. Efeler Ligi'nde 1. devre karşılaşmaları 6 Ekim - 15 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 4 Ocak - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Develi Belediyespor, sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kayseri ekibi Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde Altekma, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Alanya Belediyespor, Bursa BBSK, Fenerbahçe Medicana, Spor Toto, Türşad, Cizre Belediyespor, Halkbank, Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor ve İstanbul Gençlik Spor takımları ile mücadele edecek.

Efeler Ligi 1. Hafta karşılaşmaları ise şu şekilde;

Altekma-Arkas Spor

Galatasaray HDI Sigorta-Alanya Belediyespor

Bursa BBSK-Fenerbahçe Medicana
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Spor Toto-Türşad

Cizre Belediyespor-Halkbank

Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor

Develi Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor

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