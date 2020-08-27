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Spor Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da Uriarte Osmany'nin sözleşmesi uzatıldı
Spor

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da Uriarte Osmany'nin sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:24:14 -
Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da Uriarte Osmany'nin sözleşmesi uzatıldı

BURSA (AA) - Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, iç transferde Kübalı smaçör Uriarte Osmany ile sözleşme yeniledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegöl Belediyespor Başkan Vekili Nuhi Solak, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncunun sezon öncesi hazırlıklara geç dahil olduğunu belirten Solak, "Kendisinin geçen seneki performansından memnunduk. O da bizimle beraber devam etmek istediğini belirtince gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra anlaşmaya vardık. Bu sezon geçen seneden daha başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

Uriarte Osmany ise İnegöl Belediyespor'da kaldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen sezondan daha iyi bir performans sergilemeyi hedeflediğini anlatan Osmany, "Hedefim, takımımızla play-off oynamak. Umarım sezon sonu bu hedefe ulaşabiliriz. Şu anda Türkiye Kupasından önceki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Orada da iyi mücadele ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Kübalı oyuncu resmi sözleşmeye imza attı.

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