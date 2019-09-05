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Efeler Belediyesi’nden çocuklara ücretsiz süt ve beslenme desteği

Efeler Belediye Başkanı M.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:41
Efeler Belediyesi’nden çocuklara ücretsiz süt ve beslenme desteği

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, önümüzdeki günlerde 2 bin aileye her gün ücretsiz süt dağıtımına başlanacağını açıkladı.


Eğitim-İş Sendikası Aydın Şubesi’nin 4 katlı binası hizmete girdi. Açılış Törenine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitimciler, ve çok sayıda sendika ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Eğitim-İş Sendikası Başkanı Remzi Çomakçı, üyelerin emekleri sonucu modern bir binaya sahip olduklarını belirtirken, “Bize bu binanın kazandırılması sürecinde desteklerini esirgemeyen Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay’a da teşekkür ederiz” dedi.



Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim konusunun her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı, “Bir ülkenin geleceğini eğitim ve eğitimciler yönlendirir.Bu duyarlı davranışınız nedeniyle bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Sizlerle bu örgütlenme yolunda her zaman yan yana olacağım” dedi.


Atay şöyle konuştu:


“Seçimler sürecinde çok önemsediğimiz eğitim alanıyla ilgili sözlerimizi yerine getiriyoruz.Fakir çocuklara gelecek haftadan itibaren, her gün evlerine bir litre süt vereceğiz.Okulda giden ve hali vakti iyi olmayan, Efeler’deki çocuklarımızın beslenme çantalarında paket halinde yiyeceğini her gün vereceğiz.12. Sınıfa kadar hali vakti iyi olmayan öğrencilerimize eğitim desteği için Efeler Sosyal Etkinlik Merkezi’ni (EFESEM) kurduk. Çocuklarımıza bu merkezimizde eğitim desteği vereceğiz, eğitim. Seçilmeden önce ‘Zenginden alacağım fakire vereceğim’ diye bir söz vermiştim. Bunu yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu desteği hepinizin sağlayacağına yürekten inanıyorum.”

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:41
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