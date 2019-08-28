Efeler Belediyesi yanan evi temizledi

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonucu küle dönen evi temizledi.

Kızılcaköy Mahallesi’nde yaşayan Meliha Kaya’nın (76) evi 27 Ağustos Salı günü, öğle saatlerinde çıkan yangında ağır hasarla tahrip oldu. Tek odalı evde, baktığı hayvanlarla birlikte yaşayan Kaya’nın şans eseri yangın esnasında evde olmamasıyla can kaybı yaşanmadı.Evden çıkarken açık unutulan ocağın yanında duran çamaşır suyunun alev alması sonucunda yangının başladığını tespit eden İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Tek başına yaşayan Kaya’nın evine eşya istiflediğini ifade eden Kızılcaköy Mahalle Muhtarı Ali Aşkıntaş, “ Meliha Teyzemiz tek başına yaşıyor ve baktığı 4 köpeği var. Allahtan yangın esnasında kendisi ve köpekleri evde değildi. Gariban ve bakıma muhtaç birisi, yaşlılığın getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı evi ile ilgilenemiyor. En azından bir huzurevine yerleştirilse kendisi için iyi olur çünkü daha öncede burada yangın çıkmıştı. Tekrar ev yapılsa yine aynı sıkıntının yaşanacağını düşünüyoruz” dedi.

Muhtar Aşkıntaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Efeler belediyemiz her yıl 2 -3 kere gelip bu evi temizliyor. Tek tesellimiz yangın esnasında kendisinin evde olmaması. Sağolsun şimdi de Efeler Belediyesi ekipleri hemen gelerek gerekli temizliği yaptı. Başkanımız Fatih Atay ve temizlik işleri çalışanlarına çok teşekkür ederiz.”

Yangın sonrasında gelen ihbar ile olay yerine giden Temizlik İşleri ekipleri, alanda yoğun bir çalışma başlatarak evin içinden kullanılamaz hale gelen eşyaları ve çöpleri çıkarttı. Toplamda bir kamyon çöp toplayan ekipler, alanı kötü görünümünden arındırdı.