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Yerel Edremit'te şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden sentetik hap ele geçirildi
Yerel

Edremit'te şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden sentetik hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 15:05:00 -
Edremit'te şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden sentetik hap ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yaptığı çalışmada 36 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Akçay Altınkum Mahallesi 2002 Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan C.A.(24) 36 Adet galara hap ele geçirildi.

Ekipler bahse konu ele geçirilen malzemeler gerekli iş ve işlemler için şüpheli kişiyi Akçay Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

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