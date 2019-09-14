Edremit’te renkli defile Edremit Belediyesi tarafından ilk kez ‘Geçmişten geleceğe, Kazdağları Türkmen Gelinleri’ defilesi büyük ilgi gördü.

Edremit Belediyesi tarafından ilk kez ‘Geçmişten geleceğe, Kazdağları Türkmen Gelinleri’ defilesi büyük ilgi gördü.

Altınoluk Anfi Tiyatro’da düzenlenen defilede, mankenlerden bazıları çocukları ile podyuma çıkarken, yaşlı teyzelerde usta mankenlere taş çıkarttılar. Defilede geçmişten günümüze birbirinden güzel el emeği göz nuru kıyafetler ise göz kamaştırdı.

Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Geleneklerimize sahip çıkarak yaşatmaya çalışan modern genç kadınlarımıza minnettar olduğumu belirtmek isterim. Belediye olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bunlar medeniyetlerimizin renklerini sergileyen ve kültürümüzü gösteren eserler. Kıyafetleri sadece bir kumaş parçası, bir güzellik olarak görmemek gerekir. Bu estetiktir. Aynı zamanda duygudur. Aynı zamanda medeniyettir, yaşantıdır. Bütün yöremizin kültürüdür” dedi.

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