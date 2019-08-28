0553 313 94 23

Edremit’te narkotik göz açtırmadı

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yıl içinde sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu ile amansız mücadelesi kapsamında 404 kişi hakkında işlem yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
Edremit’te narkotik göz açtırmadı

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir yıl içinde sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu ile amansız mücadelesi kapsamında 404 kişi hakkında işlem yaptı.


Edinilen bilgiye göre, ekipler 295 olayda 404 kişi hakkında işlem yaparken, bunlardan 60 kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. Bu kapsamda 4,486 kilogram esrar, 4,241 kilogram bonzai, 14 bin 382 adet ecstasy, 6 bin 617 adet sentetik ecza hapı, 112 gram metamfetamin, 3,459 kilogram skunk ve 310 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen para, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmata da el konuldu.


Narkotik polisinin ilçede uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya suça her ne sebeple olursa olsun, iştirak eden şüphelilerle mücadeleye en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin faydaları nelerdir?
    1. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    2. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    3. Antalya'da orman yangınları
    4. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    5. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    6. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    7. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    8. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    9. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    10. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    11. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    12. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    13. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    14. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Lazreq'ı..
    17. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil..
    18. Su içmek için mutfağa gitti, maganda..
    19. Lübnan BM'den İsrail'in ihlallerini..
    20. Tunceli Valiliğinden terör operasyonu..
    21. Yunanistan’ da Rodos adasının..
    22. Irak-Türkiye arasında yeni petrol..
    23. Büyükşehir, Gastroantep öncesi esnaf..
    24. Yanal, idmanlarda kullandığı teknoloji..
    25. Şule Yüksel Şenler ile ilgili..
    26. Sokak sanatının nabzı Sinop..
    27. Denizli’de çıkan yangında odunluk..
    28. Mersin’den Kıbrıs’a yüzecekler
    29. Bursa Tarihi Çarsı’da korkutan yangın
    30. Ağbaba: Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir