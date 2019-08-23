Edremit’te 50 bin TL’lik uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada 35 AAH 203 plakalı otomobil ile ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Edremit girişinde uygulama noktasında durdurulmak istenen araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ve araç arasında kovalamaca yaşandı. Araç daha sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada aracın vites konsülünün alt kısmına saklanmış vaziyette 99,26 gram ve şahsın üst aramasında 0.85 gram olmak üzere yaklaşık piyasa değeri 50 bin TL olan 100.11 gram metanfamin maddesi ele geçirildi. Ola ile ilgili olarak O.S., S.D. ve G.G göz altına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.