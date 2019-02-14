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Edremit Ziraat Odası’nda görev dağılımı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonrası yönetim kurulu ve meclis görev dağılımları yapıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:54
Edremit Ziraat Odası’nda görev dağılımı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu sonrası yönetim kurulu ve meclis görev dağılımları yapıldı. Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker olurken Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski Başkanı Hüseyin Cahit Çetin, Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanlığı görevini Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kurucu Başkanı Dr. Mustafa Tan’a devretti.


Yapılan Edremit Ziraat Odası Genel Kurulu sonrasında seçilen liste Yönetim Kurulu Başkanı ve Oda Meclis Başkanını seçti.


Yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, Başkan Vekili Hüseyin Gürbüz ve Muhasip Uyeliğe Ali Murat Temel getirilirken Oda Meclis Başkanlığına Dr. Mustafa Tan, Başkan Vekilliğine ise Fahrettin Erdim seçildiler.


Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Yaptığımız seçimle Edremit Ziraat Odasında yeni bir dönem başlıyor. Eski başkanlarımızdan rahmetli Cevdet Ercan’dan gelen bu geleneği 26 yıldan beri aynı zamanda TARİŞ birlik başkanı olan odamızda meclis başkanlığı yapmış olan Cahit Çetin bu görevini yaşından dolayı sonlandırdı. Bu dönemde aday olmadı. Bundan böyle görevi bizler yürüteceğiz. Geçmişte emeği geçen ve hizmeti olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların bize bıraktığı bu yolda devam edeceğiz” dedi.


Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanlığı görevine seçilen Dr. Mustafa Tan da geldikleri makamların hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:54
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