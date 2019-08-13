Edremit Körfezi'nde bayram yoğunluğu Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerinin bulunduğu körfezde trafik yoğunluğu yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı'nda tatil için Edremit Körfezi'ni tercih edenler bölgede yoğunluk oluşturuyor. Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Akçay Mahallesi'nden geçen E-87 kara yolu giriş kavşağı, polis ekipleri tarafından zaman zaman araç trafiğine kapatılıyor. Bölgede araç trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle E-87 kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Akçay'a girmek isteyen araçların oluşturduğu konvoy nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunda da zaman zaman trafik akışı duruyor. Polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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