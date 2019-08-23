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Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden anlamlı davranış

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Gençlik Merkezinin lider ve gönüllü gençleri, her hafta düzenli olarak evinin temizliğini yaptıkları 80 yaşındaki kadını rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırdı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:30
Edremit Gençlik Merkezi liderlerinden anlamlı davranış

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Gençlik Merkezinin lider ve gönüllü gençleri, her hafta düzenli olarak evinin temizliğini yaptıkları 80 yaşındaki kadını rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırdı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan etmesinin ardından gönüllü geçler dur durak bilmiyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Gençlik Merkezindeki 12 gönüllü genç, Edremit ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan ve her hafta düzenli olarak ev temizliğini yaptıkları 80 yaşındaki yaşlı kadını dün akşam hasta yatağında görünce hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırdılar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde müdahalesi yapılan ve mide rahatsızlığı şikayetiyle ameliyata alınan yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesine alındı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezleri Şube Müdürü Sunullah Erçek, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan etmesi münasebetiyle bizlerde ilimizdeki 8 gençlik merkezi olarak ‘Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bugün ise Edremit ilçemizin Yeni Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki teyzemizin her hafta düzenli olarak ev temizliğini yapan lider ve gönüllü gençlerimiz, yine ev temizliği ziyareti kapsamında teyzemizi hasta bir şekilde yatağında görünce hemen ambulans çağırarak hastaneye kaldırmalarını sağladılar. Acil olarak hastanede ilk müdahalelerin yapılmasının ardından mide rahatsızlığından dolayı ameliyat olan teyzemizin şu an ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Hamd olsun bu gençlerle beraber böyle güzel işlere imza atıyoruz. Gençlerimize büyüklerine karşı saygıyı, yaşlılarımıza hürmeti eksik etmedikleri için; yaşlı teyzemizin ise sağlığının tekrardan yerine gelmesi ile ilgili emeği geçen sağlık çalışanlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, il merkezi ve ilçelerde bulunan 8 gençlik merkeziyle farklı etkinliklerle alanda olmaya ve bu anlamda farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. İnanç, “Bugün ise; Edremit Gençlik Merkezi Müdürü, lider ve gönüllü gençlerimizin herkeste güzel duygular uyandıracak bu anlamlı davranışlarına şahitlik etmiş olduk. Gençlerimizin bu güzel davranışlarının diğer gençlerimize de örnek olması temennisiyle tüm gençlerimizi yürekten kutluyor, teyzemize hayırlı şifalar diliyoruz. Bu ve benzeri tüm etkinliklerimizde pay sahibi olan tüm gençlik merkezleri müdürlerimize, gençlik liderlerimize, gönüllü gençlerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:30
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