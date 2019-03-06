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Edremit Belediye Başkanı Saka: “Kazamayanların partisi kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP’den tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olan Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Kazamayanların partisi kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
Edremit Belediye Başkanı Saka: “Kazamayanların partisi kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde CHP’den tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olan Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Kazamayanların partisi kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu. Hiç merak etmeyin. Kamil gene gelecek; ama Kemal gidecek” dedi.


CHP’den aday gösterilmeyen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, partisinden istifa ederek seçimlere bağımsız aday olarak katılma kararı aldı. 32 yıldır aralıksız belediye başkanlığı görevini yürüten Saka’nın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen seçim ofisinin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, pop müzik sanatçısı Çelik şarkılarıyla açılışa renk kattı. Mini konsere katılanlar sanatçının şarkılarına eşlik etti. Daha sonra halka seslenen Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Kamil Saka, “Kazamayanların partisi kazananı gördükçe kazanandan korkar oldu. Hiç merak etmeyin. Kamil gene gelecek; ama Kemal gidecek” dedi. Bu sözleri uzun süre alkışlanan Saka, daha sonra seçim ofisi önünde "çoban ateşi" olarak nitelendirdiği ateşi yakarak çalışmalarına başladı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
  1. sanat
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