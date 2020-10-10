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Aktüel Edirne'ye "müzikal" tanıtım
Aktüel

Edirne'ye "müzikal" tanıtım

Kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla Valilik koordinasyonunda yöre türlülerine klipler çekiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-10 08:35:34 -
Edirne'ye "müzikal" tanıtım

EDİRNE (AA) - Edirne'nin dijital medya tanıtımında kullanılmak üzere şehrin ve Balkan türkülerinin seslendirildiği klipler hazırlanıyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda kentin tanıtımı ve dijital ortamdan geniş kitlelere ulaşmak amacıyla profesyonel klip projesi hayata geçirildi.

Altın Koza, TRT Belgesel ödülleri gibi pek çok ödülün sahibi Edirneli Batuhan Kurt'un kamera arkasını yönettiği çalışma kapsamında Edirne türküleri "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Edirne'nin Ardı Bayler" Balkan türküleri "Bababuba" ve "Çalın Davullar" için klip çalışmaları başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği proje kapsamında klipler, başta Selimiye Camisi, Enez Kalesi, Meriç Köprüsü, Rüstempaşa Kervansarayı gibi kentin tarihi, turistik, kültürel alanlarında çekiliyor.

Klipler ay sonunda yayınlanmaya başlanacak.

- "Amaç Edirne'yi daha çok tanıtmak"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'yi müzikle tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Kenti tanıtmak için projeler geliştirdiklerini belirten Soytürk, "Kadim şehir Edirne'mizin kültür turizminden aldığı payı artırmak adına şehrimizin tanıtımı için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kente gelen turistlere, şehrimizi farklı çalışmalarla anlatıyoruz. Hedefimiz Edirne'nin turizm potansiyelini daha da yukarıya çekmek." dedi.

Müziğin evrensel yönünü kullanarak kenti tanıtacaklarını anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in talimatlarıyla yürüttüğümüz proje kapsamında Edirne'mizi müzikle tanıtacağız. Hazırlanan klipleri ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlayacağız. Hedefimiz tüm dünyada Edirne'yi herkese göstermek ve anlatmak. Çalışmaların karşılığını en iyi şekilde alacağımızı ve daha çok misafiri ağırlayacağımızı düşünüyorum."

Yönetmen Batuhan Kurt ise Edirne'de yetişmiş biri olarak kentin tanıtımına katkı sağlamak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Çekimleri kentin tarihi ve doğal güzelliklerinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurt, "İnşallah Edirne'nin tanıtımı adına güzel bir çalışma yapmış olacağız. Çekimlerden çok keyif alıyoruz, umarım izleyenler de aynı duyguları bizimle paylaşırlar." diye konuştu.

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