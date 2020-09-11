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Aktüel Edirne'deki tarihi alanlarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı
Aktüel

Edirne'deki tarihi alanlarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:10:38 -
Edirne'deki tarihi alanlarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi alanlarda, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür turizminin başkenti Edirne'nin "açık hava müzesi" olduğunu söyledi.

Traklardan 92 yıl başkentlik yaptığı Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin zenginliğini barındıran Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini fırsata çevirerek tarihi alanların bakım ve temizlik çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Soytürk, bu faaliyette Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında personel istihdamı sağladıklarını ifade etti.

Çalışmaların Edirne Müzesinde görevli sanat tarihçi ve arkeologların koordinatörlüğünde yürütüldüğünü belirten Soytürk, "Makedon Saat Kulesi ile başladık. Yeniimaret mezarlığımızda, maşatlıkta, camilerimizin etrafında bulunan tarihi hazirelerimizde çalışmaya devam ettik. Hem mezar taşlarının bakımını yapıyoruz, devrilenler varsa ayağa kaldırıyoruz hem de bakım onarımını bu işçilerimiz sayesinde yaparak eserleri güzelleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Soytürk, Çavuşbey Mahallesi'ndeki Zincirlikuyu Mescidi'nin de temizlendiğini, otlardan arındırıldığını bildirdi.

Mezar taşlarının korunmasının önemli olduğunu anlatan Soytürk, "Mezar taşları geçmişten geleceğe ışık tutan önemli bir iletişim aracı. Ecdadımızın eserlerine, değerlerine, mezarlığına sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bu fırsatı bize sunduğu için Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e teşekkür ediyorum. Özellikle mahallelerimizde bulunan taşınmaz kültür varlıklarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bunlar bize miras, geleceğe de bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

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