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Aktüel

Edirne'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi için İstanbul'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:06:25 -
Edirne'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi için İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında yaralı bulduğu caretta carettanın İstanbul'daki tedavisi sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, neslinin korunması ve devamlılığı için çalışmalar yapılan deniz kaplumbağasının, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden BERN ve Barcelona'nın yanı sıra ulusal mevzuatla da koruma altına alındığı hatırlatıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yaralı bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındığı belirtilen açıklamada, daha sonra İstanbul'a getirilen caretta carettanın Bölge Müdürlükleri ile protokolü bulunan bir akvaryumda tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tedavisi süren caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası kafatasında yarıklar olduğundan suya tam batamamakta ve bu nedenle iyi beslenememektedir. Tedavisinin birkaç ay süreceği düşünülmektedir. Tedavi sonrasında kurumumuz tarafından doğaya salımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.


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