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Yerel Balkanlardan geldi, İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa kar yağdı
Yerel

Balkanlardan geldi, İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa kar yağdı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 07:01:00 - 2024-01-21 07:03:17
Balkanlardan geldi, İstanbul'un kapısına dayandı! Lapa lapa kar yağdı

Balkanlarda yurda giriş yapan ve etkili olan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Edirneliler, Selimiye Camisinin gölgesinde kartopu oynadı, kayak yaptı.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Yılın ilk karını görmenin mutluluğunu yaşayan gençler, kent meydanlarında buluşup kartopu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Bazı çocuklarda Selimiye Meydanında kayak yaptı. Yılın ilk karını görmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kemal Yavuz, kar yağışıyla birlikte Selimiye Camii ve meydanın daha da güzel göründüğünü belirtti. Doğu illerinden Edirne'ye geldiğini söyleyen Kadri Karaman, "Edirne sıcaktır diye kar yağışından kaçıp Edirne'ye geldim ancak burada da kar yağışı başladı" dedi.

Gençlerden Baran Kunduz ise kar yağışı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade etti.

Yaşlı vatandaşlardan İsmet Serpecik ise kış mevsimini uzun bir aradan sonra yaşadıklarını ve tarlalara kar yağışının çok iyi geleceğini vurguladı.

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