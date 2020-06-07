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Aktüel

Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:55:54 -
Edirne'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Dolbun idaresindeki 22 AAV 973 plakalı kamyonet, Kavacık köyü yakınlarında devrildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü ve araçta bulunan iki yolcuyu çıkarmak için çalışma yaptı.

Sağlık ekipleri sürücü Dolbun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Dolbun'un cenazesi morga götürüldü.

Yaralanan Fatma ve Hamide Dolbun ise Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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