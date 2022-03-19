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Yerel Edirne'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı
Yerel

Edirne'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Edirne'de suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 10:03:00 -
Edirne'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen O.D'nin de aralarında olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D, S.D, M.D, U.E, M.T. ve Ö.S. tutuklandı.

Diğer şüpheliler, G.D ve Ö.C adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

 

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