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Yerel Edirne'de panik anları! Vatandaşlar seferber oldu!
Yerel

Edirne'de panik anları! Vatandaşlar seferber oldu!

Yeniakit Publisher
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Edirne'de panik anları! Vatandaşlar seferber oldu!

Edirne’de rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan otluk alan yangını, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin ortak müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Şükrüpaşa Mahallesi Mustafa Çetin Dede Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin yayılması üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı çok sayıda vatandaş, yangın alanına yakın noktalarda bulunan otomobilleri güvenli bölgelere taşıdı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken vatandaşlar da yangının çevredeki alanlara sıçramaması için seferber oldu.

İtfaiye ekipleri ile mahalle sakinlerinin koordineli müdahalesi sonucu yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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