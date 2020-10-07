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Aktüel Edirne'de otomobilinin gizli bölmesinde eroin bulunan zanlıya 20 yıl hapis cezası verildi
Aktüel

Edirne'de otomobilinin gizli bölmesinde eroin bulunan zanlıya 20 yıl hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 19:01:27 -
Edirne'de otomobilinin gizli bölmesinde eroin bulunan zanlıya 20 yıl hapis cezası verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de yurt dışına çıkış yaparken aracında 4 kilo 621 gram eroin ele geçirilen sanığa, 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık A. H. ile avukatı ve diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından savunma yapan A.H, pişman olduğunu söyledi.

Uyuşturucu maddeyi kendisinin koymadığını ileri süren A.H, "Aldatıldım. uyuşturucu maddeyi kimin koyduğunu bilmiyorum." dedi.

Heyet, aranın ardından açıkladığı kararında tutuklu sanık A.H'nin "Uyuşturucu madde ihraç etme" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 93 bin 740 lira ile cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

2018 yılının ocak ayında Türkiye’den çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na gelen ve sürücülüğünü Arnavutluk vatandaşı A.H'nin (53) yaptığı otomobilde şüphe üzerine arama yapılmış, aracın gizli bölümüne saklanmış paketler halinde 4 kilo 621 gram eroin ele geçirilmişti.


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