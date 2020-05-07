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Aktüel

Edirne'de öğrencilere sosyal medyadan trafik eğitimi verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:06:21 -
Edirne'de öğrencilere sosyal medyadan trafik eğitimi verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere sosyal medyadan canlı yayımlanan trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla eğitim programı düzenlendi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda emniyet ve jandarma personeli, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar, trafik levhaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kuralları, motosiklet ve bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Trafik eğitimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Yayını takip eden öğrenciler polis ve jandarma ekiplerine sorular da yöneltti.

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