  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri

2020-04-28 22:41:45 -
Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri

EDİRNE (AA) - Edirne'de müzisyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için bir mahallede konser verdi.

Edirne Müzisyenleri Tanıtım ve Dayanışma Derneği üyesi müzisyenler, Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde Trakya ve Balkan ezgilerini seslendirdi.

Evlerinin balkonlarında konseri izleyen vatandaşlar hareketli şarkılara dans ederek eşlik etti.

Müzisyenler şarkı aralarında "Evde kal, sağlıklı kal" mesajı verdi.

Ayrıca konserin ardından ramazan geleneklerinden Hacivat-Karagöz gösterisi bir apartmanın duvarına projektörle yansıtıldı.

Etkinliği planlayan Ferhat Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konseri salgın günlerinde evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral vermek için düzenlediklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı