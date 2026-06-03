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Gündem Edirne'de motorcu yılan paniği
Gündem

Edirne'de motorcu yılan paniği

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Edirne'de motorcu yılan paniği

Edirne'de park halindeki bir motosikletin motor kısmına giren 1 metrelik yılan paniğe sebep oldu.

Edirne'nin Meydan Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin motor kısmına giren 1 metre uzunluğundaki yılan mahallede büyük paniğe neden oldu. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel aparatlar kullanarak yılanı motosikletten zarar vermeden çıkardı. Bir torbaya konulan yılan, doğal yaşam alanına salınması amacıyla ekiplere teslim edildi.

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