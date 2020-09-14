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Aktüel Edirne'de maske takmayan 43 kişiye para cezası
Aktüel

Edirne'de maske takmayan 43 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:45:34 -
Edirne'de maske takmayan 43 kişiye para cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 43 kişiye para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Kovid-19 denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyaran ekipler, maske takmadığı belirlenen 43 kişiye toplam 38 bin 700 lira ceza uyguladı.

Kovid-19 denetimlerinin ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi.

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