Edirne'de küfür uyarısı yapan lokantacı çifti 3 kişi darbetti, anlar kamerada

Edirne'de ev yemekleri lokantası işleten Şenay Salam (48) ile eşi Servet Salam (50), iş yerlerinin karşısındaki eğlence mekanında yüksek sesle küfürlü konuşanları uyardıkları için 3 kişi tarafından darbedildi. Saldırı anları lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Eylül gecesi saat 23.30 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Uyarının ardından iş yerine gelen 3 kişi çifte saldırdı; camları kırılan lokantadan saldırganlar olayın ardından ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çift, götürüldükleri hastanede darp raporu alıp şüphelilerden şikayetçi oldu.

Şenay Salam: "Bizi yere yatırdılar"

Sokakta 5 yıldır işletmeleri bulunduğunu söyleyen Şenay Salam, akşam lokantanın bahçesinde otururken karşı mekanda oturanların küfürlü ve argo konuştuğunu, eşinin "Küfretmeyin, hakaret etmeyin, aileler var" diyerek uyardığını anlattı.

Salam, sonrasını şöyle aktardı: "Oradan 3 kişi, hatta daha fazlaydılar da saldıran 3 kişi direkt lokantama girdiler. Önce bahçeye girdiler, beni ve eşimi darbettiler. Biz içeri kaçtık, ben kapıyı kilitledim, hani daha çok zarar vermesinler diye. Lakin kapıyı kırdılar. Dükkanıma zarar verdiler. Bizi yere yatırdılar. Camlar falan kırıldı."

Komşuların gelip saldırganları iş yerinden çıkardığını, olayın polise intikal ettiğini söyleyen Şenay Salam, "Sadece terbiyeli olalım demek bu kadar kötü ve acıysa, sonu buysa çok üzgünüm. Ceza almalarını istiyorum. Yakalanmalarını istiyorum" dedi. Salam, beklentisini "Biz yaşadık ama bir başkaları yaşamasın. Bunu istiyorum sadece" sözleriyle dile getirdi.

Servet Salam: "Bana geldi, yumruk attı"

Servet Salam ise akşam dükkanın önünde arkadaşlarının, torununun ve kızının bulunduğunu, saatin geç olması nedeniyle dükkanı toplamak üzere olduklarını söyledi. Karşıdaki grup için "Arkadaşlar karşıda alkol almışlar, yüksek sesle küfrediyorlar. Argo konuşuyorlardı" ifadesini kullandı.

Gruba "Arkadaşlar biraz terbiyeli olalım. Etrafta aile var" diye seslendiğini belirten Servet Salam, saldırıyı şöyle anlattı: "Adamlar geldi, Şenay Hanımı itti, vurdu geçti. Bana geldi, yumruk attı. Raporumuzu aldık. Kendilerinden şikayetçi olduk. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz."

Polis, saldırganların kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.