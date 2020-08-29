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Aktüel Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Aktüel

Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor

Valiliğin koordinesindeki ekipler ve apartman görevlileri, salgının ilk çıktığı günden bu yana aksatmadan dezenfekte işlemlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:08:31 -
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden itibaren her gün 15 bin noktada dezenfekte işlemiyle mücadele ediliyor.

Kent, vaka sayısı açısından salgının Türkiye'de başladığı ilk günden bu yana başarılı sınav veriyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in koordinesinde kamu kurumlarınca yürütülen ve el birliğince sürdürülen mücadele, kentte çok sıkıntılı bir durumun yaşanmamasını sağladı.

Vali Canalp'in talimatıyla, Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri, salgınla mücadele için dezenfektan üretiyor.

Kent genelindeki apartmanlar, kamu binaları, taksi durakları, oteller, kreşler, düğün salonları ve diğer iş yerleri aralıksız dezenfekte ediliyor.

Ayrıca apartman görevlilerine dağıtılan el pompaları ve dezenfektanlarla her gün 15 bin noktada virüse karşı dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece ve gündüz sürdürülen çalışmaları düzenli olarak denetliyor.

- "Salgınla mücadelede müthiş etki sağladı"

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart başından bu yana 300 tondan fazla dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Salgınla mücadelenin ara vermeden devam ettiğini belirten Türkyılmaz, "Sayın Valimiz başta olmak üzere valilik ekiplerimiz müthiş çalışıyor. Üretilen dezenfektan kentteki her yere dağıtılıyor. İl merkezi, ilçeler ve köylere, esnafa, sınır kapıları, kamu kuruluşları, hastaneler ve işletmelere küçük pompalı dezenfektan kapları da dağıtıldı. Salgınla mücadelede müthiş etki sağladı. Edirne halkı da bilinçli bu konuda. Bunu da diğer illere göre vaka oranlarından görebiliyoruz." diye konuştu.

TÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim de sodyum hipoklorit kullanarak, çamaşır suyundan 80 defa daha güçlü hipokloröz asit, yani dezenfektan üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

- Vatandaşlar memnun

Basketbol antrenörü Hasan Şimşek, el pompalarında kullanmak için İl Özel İdaresinden dezenfektan aldığını anlattı.

Spor salonunda sporcularıyla çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şimşek, "Her hafta düzenli olarak dezenfektan alıyorum. Spor salonunu ve spor malzemelerini günlük dezenfekte ediyoruz. Edirne Valiliğimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Akaryakıt istasyonu müdürü Oktay Bozkurt da Valiliğin dağıttığı dezenfektanla günlük olarak toplu kullanım alanı ve benzin pompalarının dezenfekte edildiğini kaydetti.


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