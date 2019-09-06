Edirne'de "Köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladı Edirne'nin Keşan ilçesinde "köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Ahmet Naci A, İspat Cami Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Ahmet Naci A'nın peşine sokak köpekleri takıldı. Evinde otururken köpeklerin havlamasından rahatsız olan Sabri G. dışarı çıkarak, Ahmet Naci A. ile tartışmaya başladı. Sabri G, köpeklerin havlamasına neden olduğunu öne sürdüğü Ahmet Naci A'ya yanında getirdiği baltayla vurdu. Kolundan yaralanan Ahmet Naci A. 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AhmetNaci A'nın kolunun kırıldığı belirlendi. Gözaltına alınan Sabri G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.