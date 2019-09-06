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Edirne'de "Köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde "köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:57
Edirne'de "Köpek havlaması" yüzünden tartıştığı kişiyi baltayla yaraladı

Ahmet Naci A, İspat Cami Mahallesi'nde yürüyüşe çıktı. Bu sırada Ahmet Naci A'nın peşine sokak köpekleri takıldı.

Evinde otururken köpeklerin havlamasından rahatsız olan Sabri G. dışarı çıkarak, Ahmet Naci A. ile tartışmaya başladı.

Sabri G, köpeklerin havlamasına neden olduğunu öne sürdüğü Ahmet Naci A'ya yanında getirdiği baltayla vurdu.

Kolundan yaralanan Ahmet Naci A. 112 Acil Servis ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AhmetNaci A'nın kolunun kırıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Sabri G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:57
  1. Edirne'nin Keşan ilçesi
  2. Ahmet Naci A
  3. İspat Cami Mahallesi
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Keşan Devlet Hastanesi
  6. sokak köpekleri

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