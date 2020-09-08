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Aktüel Edirne'de iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
Aktüel

Edirne'de iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:38:58 -
Edirne'de iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Birçok güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin suça sürüklenmiş çocuk C.K. (15) olduğunu belirledi.

İlçedeki bazı iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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