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Edirne’de ilk bağlama kütüğü ruhsatı verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde Bağlama Kütüğü kayıtlarının yapılması konusunda yetkilendirilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilk Bağlama Kütüğü Ruhsatını tekne sahibi Serçin Kıyı’ya teslim etti.

13 Eylül 2019 Cuma 09:59
Edirne’de ilk bağlama kütüğü ruhsatı verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde Bağlama Kütüğü kayıtlarının yapılması konusunda yetkilendirilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilk Bağlama Kütüğü Ruhsatını tekne sahibi Serçin Kıyı’ya teslim etti.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hüseyin Kıyı ve ruhsat işlemi tamamlanan Serçin Kıyı’yı makamında kabul etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde Bağlama Kütüğü kayıtlarının yapılması konusunda yetkilendirilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilk Bağlama Kütüğü Ruhsatını tekne sahibi Serçin Kıyı’ya teslim etti.


Bağlama kütüğü ruhsatının 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren zorunlu kılındığını ve konuda liman başkanlığının ve liman başkanlığının bulunmadığı iç sularda da belediye başkanlarının yetkili kılındığını ifade eden Başkan Gürkan, “30 Haziran 2009’dan önce bağlama kütüğü kaydı zorunluğu tutulmadığından; gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetlerine ilişkin belgelerin saklanmamış olabileceği göz önünde bulundurularak; bu araçların belgelendirilmesi zorunluğu ile kaydının yapılmasına 31 Aralık 2019 tarihine kadar imkan tanındı. Bu konuda vatandaşlarımızın kimlik fotokopisi, sahiplik belgesi formu, ikametgah belgesi, isim talebi belgesi ve dilekçesini doldurarak Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir. Biz bugün istenilen tüm belgeleri eksiksiz tamamlayan, teknesini belgelen Serçin Kıyı’ya ilk bağlama kütüğü ruhsatını teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Kazasız belasız inşallah ” dedi.


Gürkan, ayrıca bundan sonraki dönemlerde de yeni tekne sahibi olan ve teknelerini Arda, Meriç, Tunca nehirlerinde kullanacak olan vatandaşların ruhsat işlemlerinin de yine Edirne Belediye Başkanlığı’nca yapılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:59
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