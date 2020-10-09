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Aktüel Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:00:24 -
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Keşan ilçesinde yaptıkları çalışma sonrası, FETÖ şüphelisi Ö.S ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen C.U ve S.U'yu düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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