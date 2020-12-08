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Aktüel Edirne'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı
Aktüel

Edirne'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:36:31 -
Edirne'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 4 muvazzaf gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte düzenlenen operasyonda 4 muvazzafı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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