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Yerel Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
Yerel

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 09:40:00 -
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve A.Ö'nün evinde arama yapmış, aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.

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