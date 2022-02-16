Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak emniyete götürüldü.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ö. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G. ve A.Ö'nün evinde arama yapmış, aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında ve hazırlanmasında kullanılan aparatlar ele geçirilmişti.