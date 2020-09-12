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Aktüel Edirne'de "EBA mobil destek aracı" öğrenci ve velilerden tam not aldı
Aktüel

Edirne'de "EBA mobil destek aracı" öğrenci ve velilerden tam not aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:04:22 -
Edirne'de "EBA mobil destek aracı" öğrenci ve velilerden tam not aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin köylerinde yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için hazırlanıp faaliyete geçirilen "EBA mobil destek aracı" öğrenci ve velilerin beğenisini kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Eğitim Bilişim Ağının (EBA) yaygınlaştırılması talimatının ardından harekete geçen Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, özellikle köylerde yaşayan öğrencilerin yararlanması amacıyla "EBA mobil destek aracı" hazırladı.

Teknolojik imkanları kısıtlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan destek aracı, öğrenci ve velilerden ilgi görüyor.

Velilerin talepte bulunması üzerine araç köylere giderek öğrencilere hizmet veriyor.

EBA mobil destek aracı, yüz yüze eğitimler başlayana kadar köylerdeki dezavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarına destek sağlayacak.

Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu Müdürü Mümin Kurtuldu, AA muhabirine, salgın sürecinde uzaktan eğitimlerin başladığını anımsattı.

Okullarında çevre köylerden öğrencilerin de eğitim gördüğünü belirten Kurtuldu, "Bazı köylerimiz uzak ve teknolojik sıkıntısı var. Talepler doğrultusunda sayın valimiz ve milli eğitim müdürümüzün destekleriyle proje hayata geçirildi, çok teşekkür ederiz. Mobil aracımıza gelen öğrencilerimiz canlı yayınlanan derslere katılıyorlar. Çokta hoşlarına gidiyor. Biz onların her zaman hizmetindeyiz." dedi.

Doyran Köyü Muhtarı Tevabil Çelik de teknolojinin öğrencilerin ayağına getirildiğini ifade etti.

Devletin bu konuda güzel çalışmalar yaptığını vurgulayan Çelik, "Sayın valimize ve milli eğitim müdürümüze teşekkür ederiz. Köyümüzdeki öğrenciler derslerinden geri kalmıyor." diye konuştu.

Okulun 7. sınıf öğrencisi Eslamnur Yücedağ da bu imkan sayesinde derslerinden geri kalmayacaklarını belirtti.

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