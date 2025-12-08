Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir minibüs, 8 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü ve yanındaki bir kişi kısa sürede yakalandı. Minibüste yapılan kontrolde, 7'si çocuk 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.
Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında bir minibüs, yapılan "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
8 KİLOMETRELİK KOVALAMACA VE KAZA
Polis ekipleri ile minibüs arasında yaklaşık 8 kilometre süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın sonunda minibüs kaza yaptı. Kazanın hemen ardından minibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
MİNİBÜSTEN 20 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
Kaza yapan minibüste yapılan detaylı kontrolde, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 7'si çocuk olmak üzere toplam 20 düzensiz
bulundu.
Göçmenler, hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.