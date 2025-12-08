Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında bir minibüs, yapılan "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

8 KİLOMETRELİK KOVALAMACA VE KAZA

Polis ekipleri ile minibüs arasında yaklaşık 8 kilometre süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın sonunda minibüs kaza yaptı. Kazanın hemen ardından minibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MİNİBÜSTEN 20 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Kaza yapan minibüste yapılan detaylı kontrolde, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 7'si çocuk olmak üzere toplam 20 düzensiz

bulundu.

Göçmenler, hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.