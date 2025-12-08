  • İSTANBUL
Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması

‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Akit’in merhum yazarı derin izler bıraktı! "Bana tarihi sevdiren kalem yazar Yavuz Bahadıroğlu"

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir minibüs, 8 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü ve yanındaki bir kişi kısa sürede yakalandı. Minibüste yapılan kontrolde, 7'si çocuk 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi.

Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında bir minibüs, yapılan "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

8 KİLOMETRELİK KOVALAMACA VE KAZA

Polis ekipleri ile minibüs arasında yaklaşık 8 kilometre süren bir kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın sonunda minibüs kaza yaptı. Kazanın hemen ardından minibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MİNİBÜSTEN 20 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Kaza yapan minibüste yapılan detaylı kontrolde, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 7'si çocuk olmak üzere toplam 20 düzensiz

 bulundu.

Göçmenler, hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

 

