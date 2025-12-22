Edirne'de doğanın gizemi gün yüzüne çıktı! Fotokapanlara yakalanan görüntüler herkesi şaşırttı!
Edirne'nin doğal yaşam alanlarında biyoçeşitlilik takibi yapan fotokapanlar, bu kez iki yaban tavşanını doğal ortamlarında hareket halindeyken kaydetti.
Edirne'de iki yaban tavşanı fotokapana yakalandı. Fotokapana yansıyan görüntülerde iki yaban tavşanının sevimli halleri izleyenleri gülümsetti. Sevimli halleriyle objektife yansıyan tavşanlar, yaban hayatının güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen cihazlar sayesinde, bölgedeki hayvan popülasyonuna dair değerli görüntüler elde edilmeye devam ediyor.
